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Иордания критикует Израиль за новое поселение 01.04 20:35   MIGnews.com

Иордания критикует Израиль за новое поселение

Иордания выступила с осуждением намерений Израиля построить в Иудее и Самарии поселение для жителей эвакуированной Амоны – первое, которое более чем за 20 лет получило санкцию со стороны правительства. В Аммане считают, что этот план подорвет усилия по достижению мира.

Как пишет израильский сайт Ynet, пресс-секретарь иорданского правительства и министр информации по совместительству Мохаммед Момани заявил, что строительство нового поселения нанесет урон мирному процессу. Помимо того, это является "явным нарушением прав палестинского народа, в частности его права на создание независимого государства в границах 1967 года", добавил глашатай правительства.

А планы Израиля, по его словам, вредят усилиям по возобновлению мирного процесса и прекращению конфликта и лишь окажут поддержку сторонникам террористической и экстремистской идеологий.

Министр Момани призвал и другие страны мира осудить "политику Израиля в области расширения поселений и предотвратить дальнейшие провокации".

Стоит отметить, что с осуждением израильских планов выступили и в Европе – Великобритания, Франция и Германия также раскритиковали желание возобновить поселенческую деятельность.
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