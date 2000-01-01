ХАМАС открывает КПП Эрез для ООН и Красного Креста
Руководство палестинской террористической группировки ХАМАС решило позволить покинуть сектор Газа сотрудникам Организации Объединенных Наций и Красного Креста. Напомним, что 26 марта, вскоре после убийства одного из одного из командиров организации Мазена Фукаха, ХАМАС объявил о закрытии КПП "Эрез".
"В знак признания необходимости гуманитарной помощи в секторе Газа министерство внутренних дел (ХАМАСа – ред.) решило разрешить иностранным работникам ООН и Красного Креста свободно передвигаться, въезжая и выезжая из сектора Газа", - сказано в "МВД" сектора Газа.
В то же время отмечается, что все остальные ограничения остаются в силе, но "гуманитарные ситуации, требующие срочной поездки" в Израиль будут рассматриваться в отдельном порядке.
Напомним, что ранее Совет по правам человека ООН и Всемирная организация здравоохранения подвергли критике решение ХАМАСа о закрытии КПП Эрез, заявив, что из-за этого около 80 жителей Газы не смогли въехать в Израиль на лечение.