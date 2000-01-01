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Второй теракт в Старом городе за неделю 01.04 16:07   MIGnews.com

Теракт в Старом городе. Есть раненные

В результате теракта, совершенного арабской террористкой в Старом городе израильской столицы пострадали два 18-летних израильтянина и один израильских офицер. Как сообщают в полиции, по арабке открыли огонь и нейтрализовали ее.

Теракт произошел 1 апреля на улице ха-Гай у Шхемских ворот. Прибывшие на место атаки правоохранители оцепили район, а сотрудники безопасности приведены в готовность для предотвращения будущих терактов.

Спасатели МДА оказали пострадавшим помощь на месте, госпитализировать их не стали.

Это уже второй теракт в Старом городе Иерусалима, произошедший за эту неделю.

Согласно обновленной информации, террористка скончалась от полученных ранений.
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