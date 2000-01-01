Теракт в Старом городе. Есть раненные

В результате теракта, совершенного арабской террористкой в Старом городе израильской столицы пострадали два 18-летних израильтянина и один израильских офицер. Как сообщают в полиции, по арабке открыли огонь и нейтрализовали ее.
Теракт произошел 1 апреля на улице ха-Гай у Шхемских ворот. Прибывшие на место атаки правоохранители оцепили район, а сотрудники безопасности приведены в готовность для предотвращения будущих терактов.
Спасатели МДА оказали пострадавшим помощь на месте, госпитализировать их не стали.
Это уже второй теракт в Старом городе Иерусалима, произошедший за эту неделю.
Согласно обновленной информации, террористка скончалась от полученных ранений.