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flickr 01.04 14:08   MIGnews.com

ООН осудила строительство нового поселения в Иудее и Самарии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш заявил, что он разочарован и встревожен решением Израиля построить новое поселение на земле, на которой палестинцы стремятся создать государство.

Об этом пишет The Independent.

Он также решительно осудил данный шаг со стороны Израиля.

"Антониу Гуттериш осуждает все односторонние действия, такие как примеру это, которые угрожают миру и подрывают усилия направленные на создание двух государств", - заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

Ранее кабинет безопасности одобрил строительство нового поселения в Иудее и Самарии. Новое поселение предназначено для жителей Амона, израильского поселения, разрушенного в начале февраля по решению израильского суда.
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