01.03 08:43 MIGnews.com

"Иерихонский стрелок": я не буду вторым Азарией

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По сообщению газеты Маарив, отец “хевронского стрелка” Эльора Азари , Чарли, позвонил солдату, застрелившему палестинского террориста Ясина Сарадина во время беспорядков в Иерихоне на прошлой неделе.Несколько солдат ЦАХАЛа, замешанных в инциденте, сейчас находятся под следствием. Чарли пожелал им успеха - но не успел закончить, потому что солдат прервал разговор и повесил трубку.Источники из окружения солдата заявили, что он не будет “Азарией №2” и что его полностью поддерживают командиры. Солдат говорит, что был атакован огромным палестинцем с ломом - и выстрелил в нижнюю часть тела.На прошлой неделе были допрошены стрелок, командир роты и парамедики, эвакуировавшие палестинца.Организация Бецелем опубликовала видео камер наружного наблюдения с места происшествия. На записи видно, как солдаты избивают палестинца, и не оказывают ему медицинской помощи.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что расследование обстоятельств инцидента началось на прошлой неделе и его проводит военная полиция.Институт судебной медицины Абу Кабир провел вскрытие тела палестинца и установил, что тот умер от огнестрельного ранения. На виде палестинец, вооруженным железным прутом, атакует солдат. Он был немедленно нейтрализован, после чего солдаты бросились на палестинца и избили его. Бецелем утверждает, что солдаты “забили насмерть раненного палестинца”.