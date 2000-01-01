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`Хизбалла` показал взрыв, убивший израильского генерала 01.03 19:25   MIGnews.com

"Хизбалла" показала взрыв, убивший израильского генерала

Телесеть "Хизбаллы" обнародовала видеозапись инцидента, в результате которого, как утверждается, погиб бригадный генерал ЦАХАЛа Эрез Герштейн. Как сообщили в "Аль-Манар", "Хизбалла" продолжит минировать пути передвижения израильских солдат.

Правдивость ролика по понятным причинам определить невозможно. На нем видны исходящие от транспортного средства шлейфы дыма. Запись была впервые обнародована с момента самого теракта.



Командир Подразделения связи взаимодействия с Ливаном (ЯКАЛ) Эрез Герштейн погиб 28 февраля 1999 года в результате подрыва фугаса, возвращаясь после визита к родным погибшего солдата Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ). Вместе с ним в машине находились прапорщик Имад Абу-Риш, старший офицер Омар Эль-Кабец и корреспондент Коль Исражль Илан Роэ, никто из которых не выжил. Взрыв произошел недалеко от ливанской деревни Кфар-Куба.

Эвакуация тел погибших также происходила при артиллерийском обстреле "Хизбаллы". После этого, израильские военные обнаружили еще два несработавших фугаса.
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