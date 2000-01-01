01.03 11:47 MIGnews.com

ЦАХАЛ взорвал бомбу, которую установили террористы

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Утром в четверг 1 марта, силы ЦАХАЛа нейтрализовали бомбу, помещенную террористами у пограничного забора между Израилем и сектором Газы.Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, передает Arutz Sheva.Операция прошла успешно и никто не пострадал.Взрывное устройство было спрятано под палестинским флагом, говорится в сообщении.В армейской пресс-службе отмечают, что оно было заложено две с половиной недели назад во время демонстраций палестинских арабов.Напомним, 17 февраля, около кибуца Эйн-Шлоша на пути следования армейского патруля было приведено в действие взрывное устройство, заложенное палестинскими боевиками.Взрыв прогремел, когда военнослужащие приблизились к забору безопасности после того, как заметили флаг, показавшийся им подозрительным. Четверо военнослужащих получили ранения: двое ранены тяжело, один – в состоянии средней тяжести, состояние еще одного раненого оценивается как легкое.Этот инцидент привел к очередному обострению ситуации на границе с Газой.Следует отметить, что со вчерашнего вечера в связи с Пуримом закрыты контрольно-пропускные пункты на границе Израиля с сектором Газы, а также в Иудее и Самарии.Их открытие планируется в полночь с субботы 3 марта, на воскресенье 4 марта.