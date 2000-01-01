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`Нерушимая Скала`: удары ВВС помешали наземной операции 01.03 08:07   MIGnews.com

"Нерушимая Скала": удары ВВС помешали наземной операции

Одним из главных тезисов доклада госконтролера о проведении операции “Нерушимая Скала” стал вывод о неэффективности применения воздушных ударов для уничтожения террористических тоннелей.

Госконтролер Йосеф Шапиро указывает на “пробелы в стратегии и разведывательных данных в отношении тоннелей”, а также на то, что хаос, вызванный бомбардировками, помешал проведению наземных операций.

В докладе описывается структура террористического тоннеля ХАМАСа. Входное отверстие расположено под домом или строением в 2-3 километрах от границы. Первая часть идет зигзагом, с тем, чтобы избежать обрушения или последствий воздействия взрывной волны, и затем тоннель продолжается уже на израильской территории. Здесь тоннель разделяется на несколько ответвлений. Кроме этого, он может разветвляться и в Газе, и в него ведут несколько входных отверстий из домов гражданских лиц.

Проблема в том, что разведка, как правило, знает, где начинается тоннель - благодаря активности вокруг входного отверстия. Но, в ходе “Нерушимой Скалы” армия столкнулась с большими трудностями в поисках разветвлений.

В начале операции ВВС разбомбили входы во все идентифицированные тоннели. Но другие входы в тоннели сохранились, и тоннели оставались годными для использования.

После этого в Газу были введены сухопутные подразделения, задачей которых было найти и уничтожить все ответвления тоннелей. Эта работа велась под огнем противника, и требовала использования тяжелой инженерной техники для расчистки завалов, образовавшихся в результате бомбардировок. Бомбардировки существенно осложнили работу сухопутных сил, и им пришлось решать проблемы, которые не возникли бы - если бы не были нанесены удары с воздуха.

Высшее руководство страны осознало это только после того, как война началась. Об этом свидетельствуют стенограммы заседаний кабинета безопасности 2 июля 2014 года:

"Нетаниягу: Бомбардировка тоннелей приводит к их нейтрализации?

Ганц: не знаю, может быть, к временным проблемам

Нетаниягу: не дает им войти, но они могут продолжать использовать их?

Авив Кохави (глава военной разведки): очень низкая эффективность

Беннет: Так воздушные атаки усложняют сухопутную операцию?

Ганц: Делают ее более трудной

Нетаниягу: надо идти через завалы

Беннет: сегодня разбомбили тоннель, но ХАМАС по-прежнему им пользуется".
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