01.03 06:50 MIGnews.com

На границе с Газой: тоннель посреди кибуца

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На фоне публикации доклада госконтролера о недостатках в ходе операции “Нерушимая Скала” в Газе появились сообщения о том, что опасность террористических тоннелей по ее окончании не была устранена.Второй канал израильского ТВ публикует материал о том, что три месяца назад представители ЦАХАЛа обратились к жителям кибуца, расположенного непосредственно у заградительных сооружений с Газой. Они сказали, что есть подозрение на то, что ХАМАС построил тоннель, ведущий прямо в центр кибуца.Спустя короткое время жителям кибуца сообщили, что “проблема “решена” и угроза нейтрализована.Пресс-служба ЦАХАЛа в связи с публикацией репортажа распространила следующее заявление: “Армия находится в постоянном и прямом контакте с жителями приграничной зоны, ответственными за безопасность и мэрами. Были приложены большие усилия для того, чтобы сохранять нормальный ритм жизни в приграничной зоне. В данном конкретном случае, жителям сообщили о рутинных операциях, который совершаются на постоянной основе у границы с Газой. В дополнение к этому, жителям сообщили, что на настоящий момент ничего экстраординарного не происходит”.