01.03 18:36 MIGnews.com

Одед Форер предложил Ахмеду Тиби возглавить ПА

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Парламентская комиссия по законодательству утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект депутата Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одеда Форера, в соответствии с которым человек, подстрекавший к террору, не может стать парламентарием.Согласно существующему на данный момент законодательству, баллотироваться в Кнессет не может тот, кто был уличен в содействии террору. Инициатива Одеда Форера лишает возможности стать депутатом Кнессета человека, делавшего подстрекательские заявления или открыто выражавшего поддержку террору."Мы в шаге от утверждения одного из самых важных законов, которые принимались в Кнессете нынешнего созыва. К сожалению, нам довелось неоднократно наблюдать, как депутаты Кнессета беззастенчиво попирают израильские законы, действуя заодно с террористическими организациями против еврейского государства. Настало время перекрыть дорогу в высший законодательный орган Израиля тем, кто стремиться уничтожить еврейское государство. По этому закону замеченные в подстрекательстве, поддержке террора или отрицании еврейского и демократического характера Государства Израиль не смогут баллотироваться на следующих выборах", - подчеркнул Одед Форер.В ходе заседания комиссии между Одедом Форером и депутатом от Объединенного арабского списка Ахмедом Тиби возникла перепалка. Парламентарий от НДИ, обращаясь к Тиби, посоветовал тому, не дожидаясь принятия закона, надавить на своих друзей в Палестинской автономии, чтобы там провели выборы, коих не было с 2006 года. Тогда, - заметил Одед Форер, у Тиби появится шанс осуществить свои фантазии, о которых тот распространялся в последнее время в прессе, выставить свою кандидатуру, и возможно даже сменить Абу-Мазена.Напомним, две недели назад Ахмед Тиби заявил, что если арабо-израильский конфликт будет разрешен по формуле "одно государство для двух народов", то он станет премьер-министром Израиля.