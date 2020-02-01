01.02 21:31 MIGnews.com

ЦАХАЛ: одна ракета выпущена по Израилю

התרעת הצבע האדום נשמעה בזמן ביקורו של יו"ר כחול לבן @gantzbe בעוטף עזה, במהלך מפגש עם תושבים @bokeralmog pic.twitter.com/5t6p9IEXOj — חדשות 13 (@newsisrael13) February 1, 2020

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Вечером, 1 февраля, после очередного сигнала ракетной тревоги в кибуцах Нахаль-Оз и Алюмим был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа.Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы Армии Обороны Израиля.Информация о разрушениях или раненых на данный момент не поступала. Военные выясняют подробности.По данным 13 канала, снаряд попал на открытую местность в районном совете Сде Негев. Как стало известно, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц находился в кибуце, когда была активирована сирена ракетной тревоги.