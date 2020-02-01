ЦАХАЛ: одна ракета выпущена по Израилю

Вечером, 1 февраля, после очередного сигнала ракетной тревоги в кибуцах Нахаль-Оз и Алюмим был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа.
Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы Армии Обороны Израиля.
Информация о разрушениях или раненых на данный момент не поступала. Военные выясняют подробности.
По данным 13 канала, снаряд попал на открытую местность в районном совете Сде Негев. Как стало известно, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц находился в кибуце, когда была активирована сирена ракетной тревоги.