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ЦАХАЛ: одна ракета запущена по Израилю | Фото:01.02 21:31   MIGnews.com

ЦАХАЛ: одна ракета выпущена по Израилю

Вечером, 1 февраля, после очередного сигнала ракетной тревоги в кибуцах Нахаль-Оз и Алюмим был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа.

Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы Армии Обороны Израиля.

Информация о разрушениях или раненых на данный момент не поступала. Военные выясняют подробности.

По данным 13 канала, снаряд попал на открытую местность в районном совете Сде Негев. Как стало известно, лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц находился в кибуце, когда была активирована сирена ракетной тревоги.




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