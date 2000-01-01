Аббас: не хочу Треугольник с Тиби и Уда

Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на конференции Лиги Арабских Государств прокомментировал пункт мирного плана президента Трампа, согласно которому так называемый “Арабский Треугольник” может быть включен в список территориальных обменов между Израилем и будущим палестинским государством.
Аббас заявил: “Не хочу Треугольник с Тиби и Уда, или как их там зовут”. Доктор Аббас добавил: “Территория Треугольника оккупирована? Они нам хотят ее отдать, с чего бы это? Потому что Трамп вообще ничего не понимает в этой программе. Рядом с ним - три человека, Фридман, и это ребенок, Кушнер, и Гринблатт. Они стоят на позициях Нетаниягу. Поэтому мы начисто отвергаем эту программу. Я не останусь в истории как кто-то, кто продал Иерусалим”.