Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Аббас: не хочу Треугольник с Тиби и Уда 01.02 20:27   MIGnews.com

Аббас: не хочу Треугольник с Тиби и Уда

Глава палестинской автономии Махмуд Аббас на конференции Лиги Арабских Государств прокомментировал пункт мирного плана президента Трампа, согласно которому так называемый “Арабский Треугольник” может быть включен в список территориальных обменов между Израилем и будущим палестинским государством.

Аббас заявил: “Не хочу Треугольник с Тиби и Уда, или как их там зовут”. Доктор Аббас добавил: “Территория Треугольника оккупирована? Они нам хотят ее отдать, с чего бы это?  Потому что Трамп вообще ничего не понимает в этой программе. Рядом с ним - три человека, Фридман, и это ребенок, Кушнер, и Гринблатт. Они стоят на позициях Нетаниягу. Поэтому мы начисто отвергаем эту программу. Я не останусь в истории как кто-то, кто продал Иерусалим”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:41
Ганц: невежество Аббаса – это позор
21:31
ЦАХАЛ: одна ракета выпущена по Израилю
21:25
Сигнал ракетной тревоги в Нахаль-Оз и Алюмим
21:16
Эрдоган и Ханийе встретились в Стамбуле
20:53
Медики назвали продукт для долголетия
20:00
Коронавирус: россиян и украинцев эвакуируют из Китая
19:33
Нетаниягу: Израиль принял меры против вируса из КНР
19:00
Израиль: 30 китайских граждан высланы обратно в Москву
18:30
"Огненный террор": из Газы прилетела новая связка шаров
18:11
Американка одержала блестящую победу на Australian Open  
17:50
Президент Ирака назначил нового премьера
17:31
Наперекор Трампу: Аббас представит собственный мирный план
17:02
Актеру из "Ералаша" перерезали горло
16:37
"Сделка века": ЛАГ вынесла свой вердикт
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus