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Ганц: невежество Аббаса – позор | Фото:01.02 21:41   MIGnews.com

Ганц: невежество Аббаса – это позор

Председатель "Кахоль Лаван" раскритиковал отказ председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса от мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Аббас не упустил шанс еще раз отказался от этой возможности", – написал лидер "Кахоль Лаван".

По его словам, пора начать работу для будущих поколений и мира, вместо того чтобы отвергать надежды.

"Невежество и неуважение к нашим братьям из бывшего СССР и Эфиопии, которые являются неотъемлемой частью еврейского народа, это позор", – добавил он.


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