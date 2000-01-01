01.02 21:41 MIGnews.com

Ганц: невежество Аббаса – это позор

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Председатель "Кахоль Лаван" раскритиковал отказ председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса от мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter."Аббас не упустил шанс еще раз отказался от этой возможности", – написал лидер "Кахоль Лаван".По его словам, пора начать работу для будущих поколений и мира, вместо того чтобы отвергать надежды."Невежество и неуважение к нашим братьям из бывшего СССР и Эфиопии, которые являются неотъемлемой частью еврейского народа, это позор", – добавил он.