01.02 19:41 MIGnews.com

Аббас: русским платят за то, чтобы они называли себя евреями

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Доктор исторических наук и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выступила на заседании Арабской Лиги в Каире.Доктор Аббас сообщил министрам иностранных дел арабских государств: “Согласно плану, единый Иерусалим будет столицей Израиль, а мечеть аль-Акса разделят для молитв. На аль-Акса напишут “Хар Ха-Байт”. Один день будут молиться евреи, один день - арабы. Большинство иммигрантов из России - даже и не евреи. Им заплатили денег, чтобы они говорили, что они евреи. Также и среди эфиопских репатриантов доля евреев тоже очень низкая, а они хотят, чтобы я признал это как еврейское государство”.Аббас добавил: “Декларация Бальфура была американо-британской декларацией. Они полностью координировали свои действия. В декларации ставится задача создания еврейского дома в Палестине”.Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу возмутился высказываниями Аббаса. Он написал в твиттер: “Видно, что Абу Мазен еще не слыхал о племенах Израилевых. Евреи Эфиопии и СНГ - плоть от плоти евреи, на протяжении многих поколений мечтавшие о возвращении и добившиеся осуществления этой мечты”.Также прокомментировал высказывания Аббас и глава Кахоль Лаван Бени Ганц. Он заявил: “Абу Мазен сноваа упускает шанс. Настало время начать работать для будущих поколений и мира вместо того, чтобы застрять в прошлом и лишить весь регион надежды”.