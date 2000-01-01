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Аббас: русским платят за то, чтобы говорили что они - евреи 01.02 19:41   MIGnews.com

Аббас: русским платят за то, чтобы они называли себя евреями

Доктор исторических наук  и глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выступила на заседании Арабской Лиги в Каире.

Доктор Аббас сообщил министрам иностранных дел арабских государств: “Согласно плану, единый Иерусалим будет столицей Израиль, а мечеть аль-Акса разделят для молитв. На аль-Акса напишут “Хар Ха-Байт”. Один день будут молиться евреи, один день - арабы. Большинство иммигрантов из России - даже и не евреи. Им заплатили денег, чтобы они говорили, что они евреи. Также и среди эфиопских репатриантов доля евреев тоже очень низкая, а они хотят, чтобы я признал это как еврейское государство”.

Аббас добавил: “Декларация Бальфура была американо-британской декларацией. Они полностью координировали свои действия. В декларации ставится задача создания еврейского дома в Палестине”.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу возмутился высказываниями Аббаса. Он написал в твиттер: “Видно, что Абу Мазен еще не слыхал о племенах Израилевых. Евреи Эфиопии и СНГ - плоть от плоти евреи, на протяжении многих поколений мечтавшие о возвращении и добившиеся осуществления этой мечты”.

Также прокомментировал высказывания Аббас и глава Кахоль Лаван Бени Ганц. Он заявил: “Абу Мазен сноваа упускает шанс. Настало время начать работать для будущих поколений и мира вместо того, чтобы застрять в прошлом и лишить весь регион надежды”.


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