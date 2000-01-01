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Эрдоган и Ханийе встретились в Стамбуле | Фото:01.02 21:16   MIGnews.com

Эрдоган и Ханийе встретились в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе встретились в Стамбуле.

Переговоры состоялись в субботу в особняке Вадеттин, передает "Анадолу".

В ведомстве уточнили, что встреча состоялась за закрытыми дверями. По данным издания, переговоры длились один час и 15 минут.

Днем ранее Эрдоган созвонился с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, с которым обсудил предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Президент Турции выступил против "сделки века" и поддержал палестинцев.


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