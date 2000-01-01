Наперекор Трампу: Аббас представит собственный мирный план
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен предоставить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций собственный мирный план.
Об этом по итогам экстренного заседания Лиги арабских государств (ЛАГ) заявил "министр иностранных дел" ПА Рияд аль-Малики, передает 13 канал.
В частности, он отметил, что так называемый альтернативный мирный план будет представлен 11 февраля.
Ранее в комментарии Reuters постпред ПА при ООН Рияд Мансур также сообщал, что в Совбез будет внесена резолюция против "сделки века" президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.