01.02 16:37 MIGnews.com
"Сделка века": ЛАГ вынесла свой вердикт
В субботу, 1 февраля, Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестинской автономии и отвергла мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Об этом было объявлено на пресс-конференции по итогам экстренного заседания глав МИД, передает ТАСС
.
Генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абуль аль-Гейт в итоговом коммюнике назвал план "американо-израильским", отметив, что решение отвергнуть инициативу Трампа было принято "всеми арабскими государствами".
"Решение, принятое на совещании министров арабских стран в Каире, подтверждает отказ от плана Трампа", – подтвердил "министр иностранных дел" ПА Рияд аль-Малики.
По его словам, арабские министры назвали "сделку века" Трампа "несправедливым планом" и призвали мировое сообщество не иметь с ним дело.
"Мы будем добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения", – отметил аль-Малики.
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