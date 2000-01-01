Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Сделка века`: ЛАГ вынесла свой вердикт | Фото:01.02 16:37   MIGnews.com

"Сделка века": ЛАГ вынесла свой вердикт

В субботу, 1 февраля, Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестинской автономии и отвергла мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Об этом было объявлено на пресс-конференции по итогам экстренного заседания глав МИД, передает ТАСС.

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абуль аль-Гейт в итоговом коммюнике назвал план "американо-израильским", отметив, что решение отвергнуть инициативу Трампа было принято "всеми арабскими государствами".

"Решение, принятое на совещании министров арабских стран в Каире, подтверждает отказ от плана Трампа", – подтвердил "министр иностранных дел" ПА Рияд аль-Малики.

По его словам, арабские министры назвали "сделку века" Трампа "несправедливым планом" и призвали мировое сообщество не иметь с ним дело.

"Мы будем добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения", – отметил аль-Малики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:02
Актеру из "Ералаша" перерезали горло
16:11
Названы предвестники инфаркта, которые могут спасти жизнь
15:36
Каир: к казни приговорены 37 боевиков Ансар Бейт аль-Макдис
15:13
Аббас: я не буду тем, кто продал Иерусалим
14:59
Как в мире отреагировали на Brexit
14:39
Арабская Лига о плане Трампа: ПА – проблема всех арабов
14:14
Амир Перец призвал Нетаниягу уйти в отставку из-за Газы
13:56
Apple пошла на крайние меры из-за коронавируса в Китае
13:30
Либерман: сделка века для Нетаниягу – план побега от проблем
13:12
Грэмми 2020: все победители главного музыкального события
12:55
Умер бывший баскетболист Маккаби
12:29
Вирус-убийца: число жертв стремительно растет
12:11
Израиль: закрыты популярные туристичесие маршруты
11:49
Китай обратился к ЕС с просьбой из-за коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus