Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Арабская лига: как `перемывали косточки` плану Трампа | Фото:01.02 16:25   MIGnews.com

Арабская лига: как "перемывали косточки" плану Трампа

В субботу, 1 февраля, по просьбе председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Каире состоялось экстренное заседание министров иностранных дел Лиги Арабских стран (ЛАГ).

Стороны обсудили мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает 13 канал. В конце встречи стороны отвергли "несправедливую" "сделку века" и призвали международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать.

Так, в ходе заседания генсек ЛАГ Ахмад Абуль аль-Гейт поддержал палестинцев, отметив, что вопрос ПА является проблемой всех арабов в мире.

"Мы хотим сформулировать единую позицию арабских стран в отношении мирного плана Трампа. Арабы не торгуются своими проблемами, они глубоко и тщательно изучают то, что им предлагают, и имеют право принять или отвергнуть это", — обратился он к присутствующим.

Более того, на заседании выступил и сам инициатор Аббас, объявив о разрыве отношений с Америкой и Израилем, включая взаимодействие в области безопасности. Он пожаловался, что был крайне удивлен, когда Трамп представил "сделку века". По словам председателя ПА, американский лидер хочет, чтобы в палестинцы "забыли о праве беженцев на возвращение".

Он добавил, что предупреждал американского лидера о согласии на демилитаризацию ПА, однако президент США "закрыл офис в Вашингтоне и признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, хотя заверял, что принял решение о создании двух государств в границах 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме".

"Мы сообщили Израилю и Соединенным Штатам, что прекращаем все контакты с ними, в том числе в сфере безопасности. Я не запишу свое имя в истории как тот, кто продал Иерусалим. Потому я полностью отвергаю этот план", – подчеркнул Аббас.

Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани во время выступления заверил, что позиция его страны основана "на международных решениях о создании двух государств и создании независимого палестинского государства со столицей ПА в Восточном Иерусалиме".

Слова поддержки Аббасу также выразил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра, добавив от себя, что между Израилем и ПА не получится достичь мира, если палестинцев в этом процессе не будет.

В свою очередь, министр иностранных дел Объединенных Арабский Эмиратов Анвар Гаргаш призвал все стороны конфликта к прямым переговорам. Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ приветствовал усилия администрации Трампа по возобновлению мирного процесса.

Министр иностранных дел Туниса повторил заявления коллег о том, что палестинская проблема – общий вопрос арабских стран, и призвал к конструктивному диалогу для достижения мира.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади выступил против аннексии: "Любой односторонний шаг Израиля будет иметь разрушительные последствия".

Главы МИД Марокко, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии позитивно восприняли мирную инициативу Трампа, но тем не менее поддержали стремление палестинцев к созданию независимого государства.

По итогам встречи генсек ЛАГ назвал план "американо-израильским", отметив, что решение отвергнуть инициативу Трампа было принято "всеми арабскими государствами". Это подтвердил и "министр иностранных дел" ПА Рияд аль-Малики. По его словам, арабские министры назвали "сделку века" Трампа "несправедливым планом" и призвали мировое сообщество не иметь с ним дело.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:02
Актеру из "Ералаша" перерезали горло
16:37
"Сделка века": ЛАГ вынесла свой вердикт
16:11
Названы предвестники инфаркта, которые могут спасти жизнь
15:36
Каир: к казни приговорены 37 боевиков Ансар Бейт аль-Макдис
15:13
Аббас: я не буду тем, кто продал Иерусалим
14:59
Как в мире отреагировали на Brexit
14:39
Арабская Лига о плане Трампа: ПА – проблема всех арабов
14:14
Амир Перец призвал Нетаниягу уйти в отставку из-за Газы
13:56
Apple пошла на крайние меры из-за коронавируса в Китае
13:30
Либерман: сделка века для Нетаниягу – план побега от проблем
13:12
Грэмми 2020: все победители главного музыкального события
12:55
Умер бывший баскетболист Маккаби
12:29
Вирус-убийца: число жертв стремительно растет
12:11
Израиль: закрыты популярные туристичесие маршруты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus