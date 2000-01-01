Арабская лига: как "перемывали косточки" плану Трампа
В субботу, 1 февраля, по просьбе председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Каире состоялось экстренное заседание министров иностранных дел Лиги Арабских стран (ЛАГ).
Стороны обсудили мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, передает 13 канал. В конце встречи стороны отвергли "несправедливую" "сделку века" и призвали международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать.
Так, в ходе заседания генсек ЛАГ Ахмад Абуль аль-Гейт поддержал палестинцев, отметив, что вопрос ПА является проблемой всех арабов в мире.
"Мы хотим сформулировать единую позицию арабских стран в отношении мирного плана Трампа. Арабы не торгуются своими проблемами, они глубоко и тщательно изучают то, что им предлагают, и имеют право принять или отвергнуть это", — обратился он к присутствующим.
Более того, на заседании выступил и сам инициатор Аббас, объявив о разрыве отношений с Америкой и Израилем, включая взаимодействие в области безопасности. Он пожаловался, что был крайне удивлен, когда Трамп представил "сделку века". По словам председателя ПА, американский лидер хочет, чтобы в палестинцы "забыли о праве беженцев на возвращение".
Он добавил, что предупреждал американского лидера о согласии на демилитаризацию ПА, однако президент США "закрыл офис в Вашингтоне и признал Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, хотя заверял, что принял решение о создании двух государств в границах 1967 года со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме".
"Мы сообщили Израилю и Соединенным Штатам, что прекращаем все контакты с ними, в том числе в сфере безопасности. Я не запишу свое имя в истории как тот, кто продал Иерусалим. Потому я полностью отвергаю этот план", – подчеркнул Аббас.
Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани во время выступления заверил, что позиция его страны основана "на международных решениях о создании двух государств и создании независимого палестинского государства со столицей ПА в Восточном Иерусалиме".
Слова поддержки Аббасу также выразил министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра, добавив от себя, что между Израилем и ПА не получится достичь мира, если палестинцев в этом процессе не будет.
В свою очередь, министр иностранных дел Объединенных Арабский Эмиратов Анвар Гаргаш призвал все стороны конфликта к прямым переговорам. Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ приветствовал усилия администрации Трампа по возобновлению мирного процесса.
Министр иностранных дел Туниса повторил заявления коллег о том, что палестинская проблема – общий вопрос арабских стран, и призвал к конструктивному диалогу для достижения мира.
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади выступил против аннексии: "Любой односторонний шаг Израиля будет иметь разрушительные последствия".
Главы МИД Марокко, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии позитивно восприняли мирную инициативу Трампа, но тем не менее поддержали стремление палестинцев к созданию независимого государства.
По итогам встречи генсек ЛАГ назвал план "американо-израильским", отметив, что решение отвергнуть инициативу Трампа было принято "всеми арабскими государствами". Это подтвердил и "министр иностранных дел" ПА Рияд аль-Малики. По его словам, арабские министры назвали "сделку века" Трампа "несправедливым планом" и призвали мировое сообщество не иметь с ним дело.