Аббас: я не буду тем, кто продал Иерусалим

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас в очередной раз раскритиковал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Соответствующее заявление он сделал 1 февраля, выступая перед Лигой арабский государств (ЛАГ) в Каире, передает Walla.
В частности, Аббас пожаловался, что был крайне удивлен, когда Трамп представил "сделку века". По его словам, американский лидер хочет, чтобы в ПА "забыли о праве палестинских беженцев на возвращение", и получив взамен "небольшую территорию для создания палестинского государства".
"Мы сообщили Израилю и Соединенным Штатам, что прекращаем все контакты с ними, в том числе в сфере безопасности. Я не запишу свое имя в истории как тот, кто продал Иерусалим. Потому я полностью отвергаю этот план", – добавил он.