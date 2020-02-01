Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Арабская Лига о плане Трампа: ПА – проблема всех арабов | Фото:01.02 14:39   MIGnews.com

Арабская Лига о плане Трампа: ПА – проблема всех арабов

В субботу, 1 февраля, Лига арабских государств (ЛАГ) созвала экстренное совещание по поводу мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Встреча была инициирована по запросу председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, передает Аljazeera.

Выступая перед министрами, генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абуль аль-Гейт заявил, что "Палестина" – это проблема не только палестинцев, но и всех арабов.

"Сегодня мы встречаемся, чтобы идентифицировать себя с палестинцами. Мы должны сформулировать единую позицию в отношении плана Трампа", – сказал он.


Тем временем, незадолго до собрания министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш призвал коллег из ЛАГ занять продуктивную позицию в отношении "сделки века".

"Мы платим историческую цену за отказ и самобичевание без предоставления практических альтернатив. То, что предлагается, является отправной точкой", – отметил он.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:36
Каир: к казни приговорены 37 боевиков Ансар Бейт аль-Макдис
15:13
Аббас: я не буду тем, кто продал Иерусалим
14:59
Как в мире отреагировали на Brexit
14:14
Амир Перец призвал Нетаниягу уйти в отставку из-за Газы
13:56
Apple пошла на крайние меры из-за коронавируса в Китае
13:30
Либерман: сделка века для Нетаниягу – план побега от проблем
13:12
Грэмми 2020: все победители главного музыкального события
12:55
Умер бывший баскетболист Маккаби
12:29
Вирус-убийца: число жертв стремительно растет
12:11
Израиль: закрыты популярные туристичесие маршруты
11:49
Китай обратился к ЕС с просьбой из-за коронавируса
11:10
ЕС открыл диппредставительство в Лондоне после Brexit
10:52
Экс-глава ХАМАС: палестинцы уничтожат "сделку века"
10:31
Японские ученые совершили прорыв в борьбе с коронавирусом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus