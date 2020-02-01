Арабская Лига о плане Трампа: ПА – проблема всех арабов

Тем временем, незадолго до собрания министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш призвал коллег из ЛАГ занять продуктивную позицию в отношении "сделки века".
"Мы платим историческую цену за отказ и самобичевание без предоставления практических альтернатив. То, что предлагается, является отправной точкой", – отметил он.
من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الأثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه.