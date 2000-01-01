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Экс-глава ХАМАС: палестинцы уничтожат `сделку века` | Фото:01.02 10:52   MIGnews.com

Экс-глава ХАМАС: палестинцы уничтожат "сделку века"

Бывший глава политического бюро ХАМАСа Халед Мишаль пообещал сорвать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.

Он раскритиковал арабские государства, которые поддержали "сделку века", передает Reuters.

"Мы отвергаем эту сделку и уверены, что она провалится. Но мы не собираемся этого ждать, мы заставим этот план потерпеть поражение", – сказал Мишаль.

По его словам, ХАМАС продолжит прилагать усилия по сплочению палестинцев против "сделки века".

"Ни одна страна, арабская, мусульманская или какая-либо другая, не имеет права принимать то, что палестинцы отвергли", – сказал Мишаль, призывая к "возвращению к традиционной арабской позиции, которая поддерживает права палестинцев".


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