Бывший глава политического бюро ХАМАСа Халед Мишаль пообещал сорвать мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Он раскритиковал арабские государства, которые поддержали "сделку века", передает Reuters.
"Мы отвергаем эту сделку и уверены, что она провалится. Но мы не собираемся этого ждать, мы заставим этот план потерпеть поражение", – сказал Мишаль.
По его словам, ХАМАС продолжит прилагать усилия по сплочению палестинцев против "сделки века".
"Ни одна страна, арабская, мусульманская или какая-либо другая, не имеет права принимать то, что палестинцы отвергли", – сказал Мишаль, призывая к "возвращению к традиционной арабской позиции, которая поддерживает права палестинцев".