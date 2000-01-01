01.02 07:09 MIGnews.com
Силы ПА арестовали 7 человек, заложивших бомбы у Тулькарема
Силы безопасности ПА арестовали семь человек, подозреваемых в том, что подложили 12 придорожных бомб в районе Тулькарема.
Предполагается, что террористы намеревались взорвать машины ЦАХАЛа между деревнями Иллар и Сайда, к северу от Тулькарема.
Всего были подложены 12 самодельных взрывных устройств весом 20-30 кг.
Палестинская пресса сообщает о том, что арестованные связаны с ХАМАСом и некоторые из них ранее задерживались палестинскими силами безопасности.
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