01.02 07:09 MIGnews.com

Силы ПА арестовали 7 человек, заложивших бомбы у Тулькарема

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Силы безопасности ПА арестовали семь человек, подозреваемых в том, что подложили 12 придорожных бомб в районе Тулькарема.Предполагается, что террористы намеревались взорвать машины ЦАХАЛа между деревнями Иллар и Сайда, к северу от Тулькарема.Всего были подложены 12 самодельных взрывных устройств весом 20-30 кг.Палестинская пресса сообщает о том, что арестованные связаны с ХАМАСом и некоторые из них ранее задерживались палестинскими силами безопасности.