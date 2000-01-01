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скриншот01.02 14:57   MIGnews.com

Британские СМИ превратили Израиль в "Палестину"

На веб-сайте британского издания The Guardian вышла скандальная статья про арест и высылку палестинской арабки. Самое интересное, что происшествие по утверждению газеты происходят в "Палестине" вместо Израиля.

Британские СМИ не в первый раз называют Израиль "Палестиной" и предвзято поддают заботу Израиля о своей безопасности, отмечает Аруц Шева.

В статье рассказывается об аресте 14-летней палестинки по имени Рада. Подростка задержали в Иерусалиме 13 января. Арест был произведен после того, как выяснилось, что девушка находится в городе незаконно.

В итоге палестинку выслали обратно в Газу.

Однако по утверждению британской газеты, инцидент произошел в "Палестине", и девушке "никто ничего не сказал, только предупредили ее, что отправят ее на контрольно-пропускной пункт "Каландия", но отправили в "Эрез".

Кроме того, а статье просматривается также антиизраильская линия. В частности, издание сообщило, что "27 палестинцев, проживающих на оккупированном Израилем Западном берегу, были насильственно отправлены в Газу в 2017 году".
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