01.02 14:57 MIGnews.com

Британские СМИ превратили Израиль в "Палестину"

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На веб-сайте британского издания The Guardian вышла скандальная статья про арест и высылку палестинской арабки. Самое интересное, что происшествие по утверждению газеты происходят в "Палестине" вместо Израиля.Британские СМИ не в первый раз называют Израиль "Палестиной" и предвзято поддают заботу Израиля о своей безопасности, отмечает Аруц Шева.В статье рассказывается об аресте 14-летней палестинки по имени Рада. Подростка задержали в Иерусалиме 13 января. Арест был произведен после того, как выяснилось, что девушка находится в городе незаконно.В итоге палестинку выслали обратно в Газу.Однако по утверждению британской газеты, инцидент произошел в "Палестине", и девушке "никто ничего не сказал, только предупредили ее, что отправят ее на контрольно-пропускной пункт "Каландия", но отправили в "Эрез".Кроме того, а статье просматривается также антиизраильская линия. В частности, издание сообщило, что "27 палестинцев, проживающих на оккупированном Израилем Западном берегу, были насильственно отправлены в Газу в 2017 году".