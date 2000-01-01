01.02 10:25 MIGnews.com

"Создание палестинского государства - безумие"

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Бывший министр и член военно-политического кабинета, Гидеон Саар заявил, что за последние 25 лет, правительство сделало "все возможное" для решения конфликта по формуле "двух государств". Однако он не видит такого соглашения между Израилем и палестинцами в будущем.Об этом он сообщил в интервью "Jerusalem Post"."Решение двух государств стало всего лишь лозунгом. Создание палестинского государства сейчас – сумасшедшая идея, которая позволит дистанцироваться от мира и безопасности. Мы не можем принять палестинское мини-государство в Иудее и Самарии. Мы не хотим такого государства. Текущая ситуация лучше, чем альтернативные варианты на столе переговоров", - подчеркнул бывший министр.Саар отметил, что Махмуд Аббас обладает небольшой властью среди своих людей, чем можно объяснить его отказ проводить выборы в течение 13 лет. По его словам, Абу Мазен обрушился на президента США Дональда Трампа лишь для того, чтобы усилить свое политическое положение."Аббас много лет пытается добиться уступок от Израиля, но при этом не идет на компромиссы. Теперь он заблокирован Трампом. Он теряет свою силу, потому что у него нет альтернативных решений", - резюмировал Гидеон Саар.