Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Создание палестинского государства сейчас - безумие` 01.02 10:25   MIGnews.com

"Создание палестинского государства - безумие"

Бывший министр и член военно-политического кабинета, Гидеон Саар заявил, что за последние 25 лет, правительство сделало "все возможное" для решения конфликта по формуле "двух государств". Однако он не видит такого соглашения между Израилем и палестинцами в будущем.

Об этом он сообщил в интервью "Jerusalem Post".

"Решение двух государств стало всего лишь лозунгом. Создание палестинского государства сейчас – сумасшедшая идея, которая позволит дистанцироваться от мира и безопасности. Мы не можем принять палестинское мини-государство в Иудее и Самарии. Мы не хотим такого государства. Текущая ситуация лучше, чем альтернативные варианты на столе переговоров", - подчеркнул бывший министр.

Саар отметил, что Махмуд Аббас обладает небольшой властью среди своих людей, чем можно объяснить его отказ проводить выборы в течение 13 лет. По его словам, Абу Мазен обрушился на президента США Дональда Трампа лишь для того, чтобы усилить свое политическое положение.

"Аббас много лет пытается добиться уступок от Израиля, но при этом не идет на компромиссы. Теперь он заблокирован Трампом. Он теряет свою силу, потому что у него нет альтернативных решений", - резюмировал Гидеон Саар.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:50
Курды рассказали об итогах переговоров с Ираком
13:14
Арест и высылка юной арабки в Газу
13:03
Турция потребовала от РФ ареста участника нацдиалога Сирии
12:45
Кац призвал отозвать посла Израиля в Польше для консультаций
12:26
NASA опубликовало кадры "кровавого суперлуния"
12:24
Израильская жена суданца разоблачила ложь левых о мигрантах
12:10
Видео: дерзкое ограбление почты в Рамле  
11:55
Ливан отверг претензии Израиля на нефтегазовый блок
11:31
Абу Мазен потребует от СБ ООН признания "Палестины"
10:58
"Армия не принадлежит папе Либермана"
10:57
Пожар в доме престарелых в Японии: погибли 11 человек
10:17
Израиль: брак аннулирован из-за операции по перемене пола
09:37
Репатрианта обвиняют в попытке убийства на Карибах
09:36
Икону ислама на Западе арестовали за изнасилования поклонниц
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus