01.02 17:44 MIGnews.com

ХАМАС восстановил свои до силы до уровня 2014 года

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Палестинская террористическая группировка ХАМАС восстановила свои боевые способности – включая ракетный арсенал и подземные туннели – до того уровня, на котором они находились до последней войны с Израилем.Как сообщает 2-й канал ИТВ, ссылаясь на анонимный источник в военном разведке Израиля, палестинские боевики активно занимаются восстановлением своих сил, используя для этого спокойствие в секторе Газа."ХАМАС интенсивно занимается улучшением своих способностей, пользуясь спокойствием, преобладавшем в секторе Газа после последней войны", - сказал источник 2 канала.