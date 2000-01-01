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ХАМАС восстановил свои до силы до уровня 2014 года | Фото: Israel Defense Forces/Flickr01.02 17:44   MIGnews.com

ХАМАС восстановил свои до силы до уровня 2014 года

Палестинская террористическая группировка ХАМАС восстановила свои боевые способности – включая ракетный арсенал и подземные туннели – до того уровня, на котором они находились до последней войны с Израилем.

Как сообщает 2-й канал ИТВ, ссылаясь на анонимный источник в военном разведке Израиля, палестинские боевики активно занимаются восстановлением своих сил, используя для этого спокойствие в секторе Газа.

"ХАМАС интенсивно занимается улучшением своих способностей, пользуясь спокойствием, преобладавшем в секторе Газа после последней войны", - сказал источник 2 канала.
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