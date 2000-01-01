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Палестинцы о Трампе: да поможет нам Аллах 01.02 11:25   MIGnews.com

Палестинцы о Трампе: да поможет нам Аллах

Главный переговорщик палестинской автономии, Саеб Эрекат, дал интервью американскому журналу Newsweek.

Эрекат выразил возмущение в связи с введением запрета на въезд в Америку граждан из семи мусульманских государств: “Мы тотально с этим не согласны. Это не запрет на террористов, это - запрет на мусульман”.

Эрекат продолжил: “Вы можете предотвратить въезд людей в США, но можете ли вы предотвратить распространение идей? Президент Трамп не остановит безвизовое распространение идей”.

Эрекат раскритиковал Трампа за то, что тот молчит в связи с объявленными израильтянами планами нового строительства на Запдном берегу: “Мы, палестинцы очень обеспокоены. Трамп не комментирует. Трамп - это Трамп, и он должен решить , что делать со своей политикой. В конце концов, будет мир между израильтянами и палестинцами”.

Эрекат добавил: “Мой наихудший сценарий - я под израильской оккупацией. Что сделает Трамп? Он в офисе всего неделю. Если так будет продолжаться все четыре года - да поможет нам, и всему миру Аллах”.

Эректа с обеспокоенностью указал на то, что Трамп и его люди до сих пор не вступили в контакт с палестинским руководством. Эрекат также не может ничего сказать о зяте Трампа Джарде Кушнере, назначенном посланником президента на Ближнем Востоке: “Я не знаю этого парня. Я не знаком ни с одним человеком из его команды. Мы послали ему письма, сообщения. Он не ответил на них”.

Эрекат заявил: "Трамп должен остановить эти вещи, сосредоточиться на нуждах региона. региону нужен мир., то что нам нужно в регионе - это диалог, нам нужно привести израильтян и палестинцев обратно за стол переговоров".
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